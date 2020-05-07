11:22 07.05.2020 | Политика | Авторские статьи     укр | рус
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Как депутаты Донбасса помогают своим округам в борьбе с коронавирусом

С начала войны из Донецкой области уехало большое количество людей. Те, кто остался, ждут улучшения ситуации, однако есть и такие, кто самостоятельно делает важные шаги.

Как депутаты Донбасса помогают своим округам в борьбе с коронавирусом

Уже больше месяца в нашей стране продолжается карантин, который больно ударил по финансовому благосостоянию многих украинцев. Помогают ли депутаты от Донецкой области избирателям в это непростое время? Журналисты информационного агентства vchasnoua дали ответ на этот вопрос.

Муса Магомедов, бывший директор Авдеевского коксохимического завода, округ № 45
На своей странице в Facebook депутат сообщил о закупке для местной больницы 5000 масок и 100 экспресс-тестов. Также он написал, что медики получили от Авдеевского коксохима 500 респираторов, и пообещал, что завод передаст 200 одноразовых защитных костюмов.

Федор Христенко, предприниматель, округ № 46
На своей официальной странице в сети «Фейсбук» депутат регулярно репостит информацию об инициативах партии ОПЗЖ. Однако ни в одном сообщении не упоминается лично Христенко или 46-й округ.  

Юрий Солод, округ № 47
Депутат вошел в штаб по борьбе с коронавирусом, созданный партией ОПЗЖ. Что касается Славянска и Славянского района, от которого был избран нардеп, то по его информации больницам были переданы экспресс-тесты, несколько тысяч респираторов, биозащитные халаты, медицинские перчатки, маски и дезинфицирующие средства. Пенсионерам и малообеспеченным жителям были доставлены продуктовые наборы.

Максим Ефимов, бизнесмен, округ № 48
Нардеп сообщает, что закупил для больниц Краматорска два аппарата ИВЛ, а также вместе с партнерами приобрел 100 тысяч масок для медиков. Кроме того, благотворительный фонд Ефимова «Наш Краматорск» организовал пошив защитных костюмов.

Валерий Гнатенко, экс-мэр Дружковки, округ 49
Как и Юрий Солод, Гнатенко вошел в штаб ОПЗЖ по борьбе с коронавирусом. На своей странице он сообщает о медицинском оборудовании и спецсредствах защиты, доставленных в больницы, а также об организации выпечки хлеба для больниц и пожилых одиноких людей.

Руслан Требушкин, экс-мэр Покровска, округ № 50
Мирноградская инфекционная больница сообщила, что получила от Требушкина средства защиты и дезинфекции на сумму около 30 тысяч гривен. 

Вадим Новинский, бизнесмен, округ № 57
Как сообщает пресс-центр Новинского, в округе действует благотворительный фонд предпринимателя, который доставляет гуманитарную помощь ветеранам, закупил лабораторию для тестов, аппараты ИВЛ и разнообразные средства защиты для медиков.

Сергей Магера, бывший директор по региональному развитию Мариупольского меткомбината им. Ильича, округ № 58
На своей странице только делает репосты инициатив «Метинвеста» во время карантина. О собственной помощи не сообщает.

Дмитрий Лубенец, округ № 60
Нардеп сообщил, что его команда закупила спецсредства защиты для медиков Приазовья на сумму 200 тысяч грн.


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