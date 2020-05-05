10:58 05.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский жестко переговорил с депутатом "Слуги Народа": стала известна причина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал вокруг ресторана "Велюр" народного депутата от партии "Слуга Народа" Николая Тищенко, который продолжал работу даже во время карантина.

Зеленский жестко переговорил с депутатом

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что глава государства провел весьма жесткий разговор с народным депутатом президентской партии.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Страну.

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет примером для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то", - заявил Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что после разговора президента с народным депутатом скандальный ресторан был закрыт для посетителей.

Также заместитель главы Офиса президента отметил, что этот разговор должен стать примером для других народных депутатов.

"Это была большая ошибка со стороны народного депутата", - добавил Тимошенко.

Ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко получила несколько миллионов долларов от американской фирмы.


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