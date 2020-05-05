Зеленский жестко переговорил с депутатом "Слуги Народа": стала известна причина

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, что глава государства провел весьма жесткий разговор с народным депутатом президентской партии.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Страну.

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет примером для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то", - заявил Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что после разговора президента с народным депутатом скандальный ресторан был закрыт для посетителей.

Также заместитель главы Офиса президента отметил, что этот разговор должен стать примером для других народных депутатов.

"Это была большая ошибка со стороны народного депутата", - добавил Тимошенко.

Ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко получила несколько миллионов долларов от американской фирмы.