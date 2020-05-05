Зеленский предложил новую должность: Саакашвили ждет назначения

Бывший губернатор Одесской области отметил, что о назначении уже в ближайшие дни сообщит президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Я действительно имел консультации с ним и администрацией президента, с различными подразделениями, так же, как с различными парламентскими лидерами … Я хотел бы помочь, но я не ищу никаких должностей. Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит … День-два, не знаю, когда он это решит – это его решение", – сказал Саакашвили в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Саакашвили отметил, что его назначению на должность вице-премьера не захотели некоторые политические силы, поэтому он не сумел войти в состав Кабинета министров.

Ранее мы уже сообщали, что Саакашвили претендует на другую должность. Среди вариантов – должность советника Владимира Зеленского по вопросам реформ.