Кто бы выиграл президентские выборы в Украине сейчас: интересные результаты опроса

Киевский международный институт социологии провел очередной опрос по поводу того, за кого бы вы проголосовали на президентских выборах, если бы они состоялись уже сейчас. На первом месте оказался действующий глава государства со значительным отрывом.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на результаты опроса.

За Зеленского проголосовало бы 42,6 процента из тех, кто определился и пошел бы на выборы. Ближайшим конкурентом Зеленского, как и год назад, является Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 14,9 процента респондентов. На третьей строчке Юрий Бойко с поддержкой 12,2 процента. Юлия Тимошенко занимает четвертое место, за нее готовы отдать свои голоса 9,7 процента из тех кто определился и готов пойти на выборы. Пятерку замыкает Игорь Смешко с поддержкой в 6,4 процента.

Дальше следуют Анатолий Гриценко, Олег Ляшко, Святослав Вакарчук и Александр Вилкул.

Ранее мы сообщали, что Юлия Тимошенко получила миллионы от американской компании.