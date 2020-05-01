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Мэр Черкасс отреагировал на слова Авакова и заявил, что не остановится

Мэр Черкасс Анатолий БондаренкоВ прокомментировал свои действия относительного того, чтобы с первого мая в городе открылись различные магазины, салоны красоты, мастерские и другие заведения.

Мэр Черкасс отреагировал на слова Авакова и заявил, что не остановится

Мер на своей странице в Фейсбук отметил, что не намерен менять свое мнение и готов к ответственности.

Об этом пишет Ура-Информ.

Напомним, что действия мэра и местных чиновников рассмотрят правоохранительные органы. Об этом ранее сообщали министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Угрозы в мой адрес, преследование меня и семьи – сколько я себя помню, столько они происходят постоянно. Меня, городского главу, и нашу семью никакими уголовными делами обновленными не запугать. В том числе, от высших должностных лиц нашей страны", – отметил Бондаренко.

При этом Бондаренко заявил, что не боится уголовных дел.

"Вы знаете, плюс одно уголовное дело, плюс две, плюс три – мы это уже проходили. И мы выстоим это время", - отметил городской голова Черкасс.

Ранее негативно на действия местных властей отреагировал также и министр здравоохранения Максим Степанов.


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