Что будет с безвизом для Украины дальше: стоит ли ожидать осложнений

Пару дней назад в европейских средствах массовой информации появился документ, который обсуждается послами 27 стран ЕС об этой ситуации. По мнению СМИ европейские послы не очень довольны безвизом.

"Я не согласен с такими оценками. Мы не видим там критических замечаний. Да, дискуссия была. Но я хочу посмотреть на окончательный отчет, который еще не вышел официально", - цитирует Прийстайко Ура-Информ со ссылкой Сегодня.

При этом вице-премьер отметил, что документ, который разрабатывали на этапе подготовки был весьма положительном, в первую очередь по отношению к Украине.

"Поэтому мы не видим никаких угроз, что безвиз для Украины будет каким-то образом осложнен. Более того, вы видите, что сейчас в Украине идет совсем другая дискуссия, что правительство Украины якобы не выпускает своих граждан работать", - добавил Пристайко.

Ранее мы сообщали, что украинцам стоит лучше присмотреться на украинские курорты этим летом.