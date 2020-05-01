09:27 01.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244543:labazovych

Что будет с безвизом для Украины дальше: стоит ли ожидать осложнений

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко поделился своим мнением по поводу того, что Европейские страны не очень довольны визовой либерализацией со странами Восточного партнерства.

Что будет с безвизом для Украины дальше: стоит ли ожидать осложнений

Пару дней назад в европейских средствах массовой информации появился документ, который обсуждается послами 27 стран ЕС об этой ситуации. По мнению СМИ европейские послы не очень довольны безвизом.

"Я не согласен с такими оценками. Мы не видим там критических замечаний. Да, дискуссия была. Но я хочу посмотреть на окончательный отчет, который еще не вышел официально", - цитирует Прийстайко Ура-Информ со ссылкой Сегодня.

При этом вице-премьер отметил, что документ, который разрабатывали на этапе подготовки был весьма положительном, в первую очередь по отношению к Украине.

"Поэтому мы не видим никаких угроз, что безвиз для Украины будет каким-то образом осложнен. Более того, вы видите, что сейчас в Украине идет совсем другая дискуссия, что правительство Украины якобы не выпускает своих граждан работать", - добавил Пристайко.

Ранее мы сообщали, что украинцам стоит лучше присмотреться на украинские курорты этим летом.


Поделиться

Читайте также:
 
Саакашвили уже за пару дней получит важную должность: что нужно знать Каркасный бассейн: что нужно о нем знать Парфюмерный этикет: как выбирать аромат, соответствующий обстановке "Антиколомойский законопроект": важное решение депутатов
Проишествия
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив