Политические разборки в США: главного конкурента Трампа на выборах обвиняют в сексуальном домогательстве

Дело касается событий 1993 года. Тара Рид, бывшая сотрудница сенатского отделения Джо Байдена, обвиняет своего бывшего руководителя в домогательствах и сексуальных посягательствах.

Об этом пишет Ура-Информ.

Рид утверждает, среди прочего, что Байден прижал ее к стене и настойчиво трогал ее в интимных местах. Кроме того, Байден также грубо прокомментировал ее внешность.

Когда она сообщила о поведении Байдена в офисе, она была понижена в должности, говорит женщина. Кроме того, Рид утверждает, что она подала жалобу в Сенат, которая может оказаться решающей в этом случае.

Стажеры, контролируемые Рид, признались, что ее внезапно понизили, но они не отметили никаких дискуссий о неподобающем поведении сенатора в то время.

Сотрудники Джо Байдена постоянно отвергали обвинения, но недавно появились новые факты.

Business Insider связался с двумя женщинами - бывшей соседкой и коллегой Рид, - которые подтвердили, что она жаловалась на преследование со стороны своего босса в то время.

Ранее мы сообщали, что Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу Байдена.