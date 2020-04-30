11:19 30.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Политические разборки в США: главного конкурента Трампа на выборах обвиняют в сексуальном домогательстве

The Washington Post публично призвала Джо Байдена - почти наверняка кандидата от демократов на президентских выборах этого года - рассказать о новых фактах о сексуальных домогательствах, которые он мог совершить ранее.

Политические разборки в США: главного конкурента Трампа на выборах обвиняют в сексуальном домогательстве

Дело касается событий 1993 года. Тара Рид, бывшая сотрудница сенатского отделения Джо Байдена, обвиняет своего бывшего руководителя в домогательствах и сексуальных посягательствах.

Об этом пишет Ура-Информ.

Рид утверждает, среди прочего, что Байден прижал ее к стене и настойчиво трогал ее в интимных местах. Кроме того, Байден также грубо прокомментировал ее внешность.

Когда она сообщила о поведении Байдена в офисе, она была понижена в должности, говорит женщина. Кроме того, Рид утверждает, что она подала жалобу в Сенат, которая может оказаться решающей в этом случае.

Стажеры, контролируемые Рид, признались, что ее внезапно понизили, но они не отметили никаких дискуссий о неподобающем поведении сенатора в то время.

Сотрудники Джо Байдена постоянно отвергали обвинения, но недавно появились новые факты.

Business Insider связался с двумя женщинами - бывшей соседкой и коллегой Рид, - которые подтвердили, что она жаловалась на преследование со стороны своего босса в то время.

Ранее мы сообщали, что Блумберг снялся с президентской гонки в США в пользу Байдена.


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