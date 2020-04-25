Мы старались как могли - Нефедов прокомментировал свою отставку

Напомним, что вчера, 24 апреля, на внеочередном заседании Правительства в отставку были отправлены глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и глава Налоговой службы Сергей Верланов.

Нефедов рассказал, что он шел на заседание правительства решать текущие вопросы Таможни и не знал, что его могут отправить в отставку. Также он отметил, что он не контактировал с министром финансов Сергеем Марченко ни до заседания, ни после.

"Насколько я понял по выражению лица части министров, для многих наше освобождение - меня, Верланова, всех заместителей - было сюрпризом ...В Это, конечно, не трагедия, но жаль, что, вероятно, это означает остановку реформы. Мы старались как могли", -В цитирует Нефедова Ура-Информ со ссылкой на Лигу.нет.

Также Нефедов отреагировал на слова Марченко о том, что он не сумел выполнить поставленные на него обязанности. "Могу только сказать, что я искренне надеюсь, что это решение для господина Сергея стоило того", - сказал бывший глава Таможни.

Ранее мы сообщали, что Нефедов выписал себе и своим заместителям премии в размере 600 % от оклада.