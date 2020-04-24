Зеленский продолжает раздавать должности: что произошло на этот раз

Сегодня, 24 апреля, Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорова.

Об этом пишет Ура-Информ.

"Назначить Федорова Виталия Васильевича главой Ивано-Франковской областной государственной администрации", - сообщается в указе президента под номером №155/2020.

По данным пресс-службы Офиса президента Зеленский сегодня провел встречу с новым главой Ивано-Франковской области и обсудил с ним актуальные проблемы в регионе.

Стоит отметить, что Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы, которые находятся в Тисменицком районе Ивано-Франковской области. С 2001 года он работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации. С ноября 2018 года он был заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации. С февраля этого года он временно исполнял обязанности главы региона.

Напомним, что вчера, 23 апреля, президент Украины назначил председателем Закарпатской ОГА Алексея Петрова.