Когда Саакашвили может получить должность в Кабмине: стала известна дата

В эфире телеканала "Украина 24" Александр Корниенко отметил, что Верховная Рада может рассмотреть этот вопрос во вторник или среду, 28 или 29 апреля.

"Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На сегодня этого вопроса в повестке дня нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен Президентом", - цитирует Корниенко Ура-Информ со ссылкой на Укринформ.

При этом народный депутат отметил, что по поводу Саакашвили настроение у депутатов "Слуги Народа" разное. Однако многие хотят услышать самого бывшего президента Грузии и после этого сделать окончательные выводы.

"Я думаю, что к нам сегодня наведается и премьер-министр. Это было бы правильно и справедливо. Он представит господина Саакашвили, потому что, насколько я знаю, это была и его инициатива, не только Президента", - отметил Корниенко.

Ранее Саакашвили отмечал, что именно Зеленский сделал ему предложение стать войти в состав Кабинета министров.