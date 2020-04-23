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Зеленский рассказал, когда закончится война на Донбассе: президент назвал конкретные сроки

Президент Украины Владимир рассказал о том, когда можно ожидать завершения войны на Донбассе. На этот раз глава государства назвал конкретные сроки.

Зеленский рассказал, когда закончится война на Донбассе: президент назвал конкретные сроки

Вчера, 22 апреля, вышел фильм под названием "Год президента Зеленского" о первом годе президентства Владимира Зеленского. Именно в нем глава государства рассказал, когда закончится война на Востоке Украины.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если не будет работать Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы — год еще не прошел", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на ONLINE.UA.

Владимир Зеленский отметил, что ему удалось ускорить Минский процесс, ведь теперь по видеоконференции проходят каждую неделю, а не как было ранее раз в месяц или раз в три месяца.

"Никто страну не сдал, ничего такого не подписано, говорили, я буду "на коленях стоять", ничего этого не сделано..." – отметил Зеленский.

Также президент добавил, что есть частичные победы, однако нужно дождаться полной победы, когда Украина вернет все территории.

Ранее Зеленский заявлял, что хочет создать государственную авиакомпанию уровня Turkish Airlines.


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