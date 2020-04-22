Когда Украина откроет границы: ждать придется долго

Глава Правительства отметил, что Украина сможет открыть свои границе только после того, как соответствующие решения примут другие европейские страны. Отметив, что сейчас границы практически всех стран закрыты, а не только Украины.

"Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц" – цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Премьер отметил, что Украина в этом вопросе будет ориентироваться на своих соседей: Польшу, Венгрию и Румынию, и как они будут открывать свои границы.

"Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине", - отметил Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что в Украине по последним данным зафиксировано более 6500 случаев подтверждения COVID-19.