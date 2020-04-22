Когда Украина откроет границы: ждать придется долго

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, когда Украина сможет открыть границы для граждан других стран. Сейчас в стране действует запрет на въезд иностранцев.
Глава Правительства отметил, что Украина сможет открыть свои границе только после того, как соответствующие решения примут другие европейские страны. Отметив, что сейчас границы практически всех стран закрыты, а не только Украины.
"Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц" – цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.
Премьер отметил, что Украина в этом вопросе будет ориентироваться на своих соседей: Польшу, Венгрию и Румынию, и как они будут открывать свои границы.
"Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине", - отметил Шмыгаль.
Ранее мы сообщали, что в Украине по последним данным зафиксировано более 6500 случаев подтверждения COVID-19.