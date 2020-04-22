12:02 22.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда Украина откроет границы: ждать придется долго

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, когда Украина сможет открыть границы для граждан других стран. Сейчас в стране действует запрет на въезд иностранцев.

Когда Украина откроет границы: ждать придется долго

Глава Правительства отметил, что Украина сможет открыть свои границе только после того, как соответствующие решения примут другие европейские страны. Отметив, что сейчас границы практически всех стран закрыты, а не только Украины.

"Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц" – цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Премьер отметил, что Украина в этом вопросе будет ориентироваться на своих соседей: Польшу, Венгрию и Румынию, и как они будут открывать свои границы.

"Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине", - отметил Шмыгаль.

Ранее мы сообщали, что в Украине по последним данным зафиксировано более 6500 случаев подтверждения COVID-19.


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