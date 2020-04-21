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Зеленский ведет Украина к пропасти - соратник Порошенко прокомментировал действия президента

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Артур Герасимов раскритиковал первый год работы Владимира Зеленского на должности президента Украины.

Зеленский ведет Украина к пропасти - соратник Порошенко прокомментировал действия президента

По мнению народного депутата Владимир Зеленский за год не сумел справиться с вызовами на должности главы государства.

"Что этот год доказал? Этот год еще раз показал, что Зеленский пришел к власти на лжи. Причем на лжи двух типов. Первая ложь была, когда врали о Порошенко. И в том числе и их команда. И вторая ложь - это так называемые обещания, начиная от 4 тысяч долларов зарплаты для учителей и заканчивая очень многими другими темами", - цитирует Гермасимова Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".

По мнению народного депутата партии, которую возглавляет бывший президент Петро Порошенко, за один год Украина потеряла профессионалов у власти, которых уважали во всем мире.

"Каждый месяц некомпетентные и непрофессиональные действия команды Зеленского ведут Украину к пропасти", - отметил соратник Порошенко.

Также Герасимов отметил, что при президентстве Зеленского в Украине начались преследования участников Майдана. В 

Ранее политолог Владимир Фесенко также прокомментировал первый год президентства Зеленского.


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