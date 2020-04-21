12:05 21.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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За год работы Зеленского чуда не случилось, но не было и катастрофы - политолог

Известный украинский политолог Владимир Фесенко поделился своим мнением по поводу первого года президентства Владимира Зеленского.

За год работы Зеленского чуда не случилось, но не было и катастрофы - политолог

Эксперт отметил, что большое количество людей критически относятся к президенту Украины из-за его прошлого, из-за того, что н был актером и играл различные роли

"Как это так? Человек, который никогда не занимался политикой, теперь должен управлять страной. Это для них какой-то когнитивный диссонанс", - цитирует Фесенко Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Владимир Фесенко отметил, что Зеленский является весьма сильным менеджером, так как сумел создать успешный бизнес и провел сильную избирательную кампанию, которая закончилась победой.

"Год его работы показал: да, чуда не случилось. Но нет и никакой катастрофы. Более того, есть продвижение вперед по целому ряду важных направлений, в том числе в его переговорах с Россией, в мирном процессе", - добавил политолог.

Также эксперт отметил, что Зеленский своим авторитетом сумел продавить через Парламент целый ряд очень важных законопроект ля получения траншта от МВФ.

Ранее эксперт отмечал, что Зеленский полностью переиграл Владимира Путина на встрече в Париже.


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