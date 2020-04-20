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Нам придется научиться жить с коронавирусом: жизнь после карантина не будет как прежде

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил своим соотечественникам в воскресенье, что "после окончания карантина 11 мая наша жизнь будет не такой, как до карантина".

Нам придется научиться жить с коронавирусом: жизнь после карантина не будет как прежде

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа во Франции умерло 395 человек, инфицированных коронавирусом.

Во время воскресной пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации во Франции, премьер-министр, вопреки ожиданиям, не представил стратегию ослабления карантина после 11 мая. Вместе с тем он сообщил, что план будет представлен общественности в конце апреля после парламентских консультаций и на уровне местных органов власти.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AFP.

"Нам придется научиться жить с коронавирусом", - сказал глава правительства. "Мы будем постепенно выходить из карантина", - сказал Филипп и добавил, что стратегия будет охватывать несколько пунктов, в том числе отбор тестов, защита наиболее уязвимых и постепенный запуск отраслей сферы услуг и образования. Он также сообщил, что, где это возможно, система удаленной работы будет поддерживаться после 11 мая.

"Даже после окончания карантина 11 мая наша жизнь не будет такой же, как до карантина", - сказал премьер Франции.

Ранее мы сообщали, что в США уже более 40 000 зараженных COVID-19.


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