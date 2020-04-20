Нам придется научиться жить с коронавирусом: жизнь после карантина не будет как прежде

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил своим соотечественникам в воскресенье, что "после окончания карантина 11 мая наша жизнь будет не такой, как до карантина".
По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа во Франции умерло 395 человек, инфицированных коронавирусом.
Во время воскресной пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации во Франции, премьер-министр, вопреки ожиданиям, не представил стратегию ослабления карантина после 11 мая. Вместе с тем он сообщил, что план будет представлен общественности в конце апреля после парламентских консультаций и на уровне местных органов власти.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AFP.
"Нам придется научиться жить с коронавирусом", - сказал глава правительства. "Мы будем постепенно выходить из карантина", - сказал Филипп и добавил, что стратегия будет охватывать несколько пунктов, в том числе отбор тестов, защита наиболее уязвимых и постепенный запуск отраслей сферы услуг и образования. Он также сообщил, что, где это возможно, система удаленной работы будет поддерживаться после 11 мая.
"Даже после окончания карантина 11 мая наша жизнь не будет такой же, как до карантина", - сказал премьер Франции.
Ранее мы сообщали, что в США уже более 40 000 зараженных COVID-19.