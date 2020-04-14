13:30 14.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Очень неожиданные результаты: если бы выборы в Раду прошли б сегодня

Если бы выборы в Парламент Украины состоялись сегодня, нас ждали бы весьма интересные результаты. Это можно аргументировать из результатов опроса.

Очень неожиданные результаты: если бы выборы в Раду прошли б сегодня

Социологическая группа "Рейтинг" в период с 10 по 12 апреля провела опрос по поводу того, за какую партию проголосовали бы украинцы, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. На первом месте осталась бы партия "Слуга Народа" Владимира Зеленского.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Президентская партия получила бы поддержку 38,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. На втором месте неожиданно оказалась партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность" с поддержкой 15,4% респондентов. Напомним, что "ЕС" получила на выборах в Верховную Раду в прошлом году поддержку чуть более 8 % украинцев.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" на третьей строчке с поддержкой в 14,1%. На четвертой строчке "Батькивщина" Юлии Тимошенко. "Голос" на пятой строчке, но у него поддержка только три процента, и сейчас партия уже бы даже не прошла в Парламент.

Ранее мы сообщали, что народные депутаты приняли очень важный законопроект.


  
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