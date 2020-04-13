10:35 13.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Депутаты договорились по важных законопроектах, но не всех: что известно о заседании 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, народные депутаты в Верховной Раде должны рассмотреть сразу несколько законопроектов на заседании Парламента.

Депутаты договорились по важных законопроектах, но не всех: что известно о заседании 13 апреля

Спикер Парламента Дмитрий Разумков рассказал, что некоторые законопроекты народные депутаты будут голосовать даже без обсуждений. Точно будут обсуждаться изменения в бюджет и проектов постановлений об отмене решения об открытии Рынка земли. В В 

"Скорее всего, вопрос бюджета будет обсуждаться и вопрос об отмене постановлений. Другие вопросы: была договоренность голосовать без обсуждений с тем, чтобы как можно скорее их рассмотреть, принять, чтобы они начали работать как законы на пользу украинского народа", - цитирует Разумкова Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также спикер ВР отметил, что в общей сложности народные депутаты должны рассмотреть 13 проектов об отмене решения о открытии Рынка земли. Без них Разумков не может их подписать и отправить на подпись президенту Украины.

Также Разумков отметил, что новых случаев заражения коронавирусом у народных депутатов нет, однако есть те, которые все еще находятся на самоизоляции.

Ранее мы сообщали, что заседание Парламента должно начаться в 14:00 в понедельник.


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