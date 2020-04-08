Фракция "Слуга Народа" обманула украинцев: чем провинились депутаты президентской партии

В конце марта заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что его партия приняла решение отказаться от государственного финансирования в текущем году и направит деньги в Фонд борьбы с коронавирусом.

Однако похоже так не произошло, и может вовсе не произойти из-за того, что такой возможности нет в закон Украины.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Bihus.info.

"По состоянию на 03.04.2020 в Национальное агентство от политической партии "Слуга народа" заявление об отказе от государственного финансирования не поступало, поэтому никаких решений о прекращении государственного финансирования политической партии не принималось", — отметили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, которое и занимается такими вопросами.

Там же добавил, что деньги получают партии от выборов до выборов и отказаться от финансирования на один год невозможно.

Журналисты предполагали, что партия "Слуга Народа" могла не отказываться от финансирования, а просто получив деньги, направив их в Фонд, однако и такая опция запрещается, так как эти деньги нельзя потратить на что-то другое, кроме финансирования партии.

Ранее один из лидеров "Слуги Народа" о расколе в партии и сотрудничестве с Порошенко и "Голосом".