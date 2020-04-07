09:12 07.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Состояние Бориса Джонсона ухудшилась, он в реанимации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в реанимационное отделение после того, как его здоровье ухудшилось из-за коронавирусной инфекции. По просьбе Джонсона министр иностранных дел Доминик Рааб временно занял пост главы правительства.

Состояние Бориса Джонсона ухудшилась, он в реанимации

Информация о переводе 55-летнего Бориса Джонсона в отделение реанимации была предоставлена канцелярией премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в понедельник вечером. Было добавлено.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ВВС.

- С вечера воскресенья премьер-министр находился на попечении врачей в больнице Святого Томаса в Лондоне, куда он был госпитализирован из-за постоянных симптомов коронавирусной инфекции. В тот день состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его медицинской бригады он был переведен в реанимационное отделение в больнице, - сказал представитель пресс-службы.

- Премьер-министр имеет превосходную заботу и благодарит всех работников здравоохранения В за их тяжелую работу и преданность делу, - добавил он.

Решение о переводе Джонсона в реанимацию было принято из-за проблем с дыханием у премьер-министра. Доунинг-стрит ранее сообщала, что Джонсона не подличали к аппарату искусственной вентиляции легких, однако российские СМИ отмечали, что его все-таки подключили кВ  такому аппарату.


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