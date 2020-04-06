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Историческое выступление Елизаветы II: что заявила королева

Британская королева Елизавета II призвала британцев оставаться "едиными и решительными" в борьбе с коронавирусом, ссылаясь непосредственно на единство общества во время Второй мировой войны.

Историческое выступление Елизаветы II: что заявила королева

В трогательной речи, ранее записанной в Виндзорском замке, 93-летняя королева подчеркнула, что британцам следует "утешаться тем фактом, что, хотя много придется еще пережить, лучшие времена вернутся".

"Мы встретимся с нашими друзьями, нашими семьями; мы встретимся снова", - сказала она, имея в виду знаменитую военную песню Веры Линн 1939 года, которая вдохновляла британцев во время Второй мировой войны.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

Во время воскресной речи королева - одетая в зеленый цвет цвета надежды - также поблагодарила медицинских работников, социальных работников и служащих. "Каждый час вашей тяжелой работы приближает нас к обычному времени".

"Гордость за то, кем мы являемся, является не только частью нашего прошлого, но и определяет наше настоящее и будущее", - подчеркнула она, призывая к "самодисциплине; спокойной, но веселой решимости и сочувствию к другим, которые все еще характеризуют эту страну".

Воскресная речь королевы Елизаветы II носила исторический характер, поскольку только в пятый раз за ее 68-летнее правление она решила донести до англичан экстренное послание.

Ранее мы сообщали, что премьер Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован из-за коронавируса.


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