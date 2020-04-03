Разумков раскритиковал действия СБУ: стало известно за что

Напомним, что пару дней назад народный депутат Лео Лерос на своей странице в Фейсбук выложил видео, на котором, предположительно, брат Андрея Ермака Денис Ермак, решает вопросы по поводу назначений на государственные должности различных людей.

"Правоохранительные органы должны дать оценку записям. Моя позиция — нужно проверять все факты. Не может быть разделения на своих и чужих", - цитирует Размукова Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Спустя пару дней к Леросу наведались представители Службы безопасности Украины, которые хотели вручить народному депутату повестки на допросы на ближайшие дни.

Разумков негативно прокомментировал такие действия представителей СБУ.

"В то же время я не понимаю, почему в государстве, где идет война и эпидемия, шесть сотрудников СБУ приходят вручить повестку одному народному депутату. Мне кажется, что у СБУ есть другие цели и задачи", - отметил спикер ВР.

Также Дмитрий Разумков добавил, что расследование должно пройти в рамках закона.