Карантин в Украине до 8 месяцев - шокирующий прогноз экс-министра

Милованов отметил, что карантинные меры, которые ввело руководство страны действует, однако он считает, что нужно их еще ужесточить, чтобы не было больше смертей из-за коронавируса.

"По оценкам Киевской Школы Экономики продление карантина до 24 апреля сохранит примерно 150 человек от смерти. Без карантина пик пандемии в Украине произойдет через 2-3 месяца – в июне или июле. С карантином (только) до 24 апреля пик пандемии откладывается еще на 2 недели (но спасаем 150 человек)", - написал Милованов на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет Ура-Информ.

Экс-министр считает, что максимальный карантин нужно ввести именно во время возможного пика заболевания.

"Сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягкими. В зависимости от сценария карантин может достигать от нескольких до 8 месяцев", - добавил Милованов.

Ранее мы сообщали, что по последним данным в Украине зарегистрировано уже 942 случая коронавирусной инфекции.