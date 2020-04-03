11:32 03.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244213:labazovych

Карантин в Украине до 8 месяцев - шокирующий прогноз экс-министра

В последнее время много политиков и экспертов дают свои прогнозы по поводу того, на сколько времени в Украине продолжится карантин. На этот раз своим прогнозом поделился экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Карантин в Украине до 8 месяцев - шокирующий прогноз экс-министра

Милованов отметил, что карантинные меры, которые ввело руководство страны действует, однако он считает, что нужно их еще ужесточить, чтобы не было больше смертей из-за коронавируса.

"По оценкам Киевской Школы Экономики продление карантина до 24 апреля сохранит примерно 150 человек от смерти. Без карантина пик пандемии в Украине произойдет через 2-3 месяца – в июне или июле. С карантином (только) до 24 апреля пик пандемии откладывается еще на 2 недели (но спасаем 150 человек)", - написал Милованов на своей странице в Фейсбук.

Об этом пишет Ура-Информ.

Экс-министр считает, что максимальный карантин нужно ввести именно во время возможного пика заболевания.

"Сейчас, в начале пандемии, наоборот, карантинные меры должны быть относительно мягкими. В зависимости от сценария карантин может достигать от нескольких до 8 месяцев", - добавил Милованов.

Ранее мы сообщали, что по последним данным в Украине зарегистрировано уже 942 случая коронавирусной инфекции.


Поделиться

Читайте также:
 
Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ В США рекордное количество смертей за сутки от коронавируса: даже в Италии показатели были ниже Число зараженных на коронавирус в Украине подбирается к 1000: актуальные данные на 3 апреля Разумков раскритиковал действия СБУ: стало известно за что
Проишествия
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь
  • 12:04 Число погибших из-за обрушения отеля в Китае резко увеличилось
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив