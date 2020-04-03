Что будет с выборами в Украине в 2020 году - отвечают в президентской партииЩо буде з виборами в Україні у 2020 році - відповідають в президентській партії

Такое мнение высказал заместитель главы фракции "Слуга народа"В Александр Корниенко. Он считает, что пока рано говорить о возможном переносе, так как до выборов еще очень много времени.

"По состоянию на сейчас и на вчера, когда я последний раз говорил с президентом, то нет никаких предпосылок, чтобы выборов не было. Мы понимаем, что в отличие от тех стран, которые переносят выборы, у нас они должны быть назначены на октябрь", - цитирует Корниенко Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Он отметил, что неправильно говорить о том, что выборы, которые должны пройти в октябре, нужно переносить уже в апреле. В тоже время Корниенко добавил, что более сложный вопрос — это деньги на проведение выборов, которые нужно будет заложить в бюджете уже в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что с шестого апреля Кабинет министров Украины вводит еще более жесткие меры карантина для граждан страны. Среди прочего нужно будет на улице обязательно одевать маску или респиратор, а также носить документы, удостоверяющие личность.