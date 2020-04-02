Рейтинг Зеленского продолжает падать - результаты опроса

Согласно результатам опроса, положительно относятся к президенту страны 46 процентов украинцев. Это на два процента меньше, чем во время предыдущего опроса, который прошел в конце февраля. В тоже время к Андрею Ермаку доверия практически нет, ему доверяет только шесть процентов респондентов, то есть это в два раза меньше, чем было в феврале.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на результаты опроса.

В общей сложности в период с 27 по 30 марта было опрошено 1500 респондентов старше 18 лет из разных областей Украины.

Интересно, что Владимира Зеленского знают 99 % опрошенных. Нейтрально к Зеленскому из них относится 33 процента, а вот отрицательно – 21 процент, что на три меньше, чем было в феврале.

Премьер-министра Дениса Шмыгаля знают всего 49 процентов опрошенных. В 11% положительно относятся к главе Кабинета министров, 65%- нейтрально, а 25% - отрицательно.

Андрея Ермака знают только 44% респондентов.

Напомним, что глава Офиса президента попал в коррупционный скандал.