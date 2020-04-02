15:07 02.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244201:labazovych

Рейтинг Зеленского продолжает падать - результаты опроса

Киевский международный институт социологии провел в конце марта очередной опрос его результаты должны встревожить президента Украины Владимира Зеленского.

Рейтинг Зеленского продолжает падать - результаты опроса

Согласно результатам опроса, положительно относятся к президенту страны 46 процентов украинцев. Это на два процента меньше, чем во время предыдущего опроса, который прошел в конце февраля. В тоже время к Андрею Ермаку доверия практически нет, ему доверяет только шесть процентов респондентов, то есть это в два раза меньше, чем было в феврале.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на результаты опроса.

В общей сложности в период с 27 по 30 марта было опрошено 1500 респондентов старше 18 лет из разных областей Украины.

Интересно, что Владимира Зеленского знают 99 % опрошенных. Нейтрально к Зеленскому из них относится 33 процента, а вот отрицательно – 21 процент, что на три меньше, чем было в феврале.

Премьер-министра Дениса Шмыгаля знают всего 49 процентов опрошенных. В 11% положительно относятся к главе Кабинета министров, 65%- нейтрально, а 25% - отрицательно.

Андрея Ермака знают только 44% респондентов.

Напомним, что глава Офиса президента попал в коррупционный скандал.


Поделиться

Читайте также:
 
США: Китай скрыл эпидемию коронавируса и занизил данные Брата Ермака допросили в ГБР, держали около 6 часов Венедиктова назначила своего нового зама: кто занял важную должность Немецкий политик специально заразился коронавирусом: причина удивляет
Проишествия
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь
  • 12:04 Число погибших из-за обрушения отеля в Китае резко увеличилось
  • 11:59 Под Черниговом легковушка утонула в Десне, водитель погиб
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив