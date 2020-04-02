Немецкий политик специально заразился коронавирусом: причина удивляет

В радиоинтервью политик "Зеленых" объяснил, как он заразился. "Я почти специально заразился, чтобы сделать себя неуязвимым и не заражать других людей позже".

Также мэр округа Митте хотел сопровождать свою спутницу жизни в карантине, которая была заражена коронавирусом в Швейцарии.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AFP.

53-летний фон Дассель признал, что болезнь была "более серьезной", чем он ожидал. Он думал, что справится с этим за два дня и легко сможет ее побороть. "Я был действительно болел в течение двух недель. Я не думал, что это может быть так сложно", - сказал мэр района Барлина.

Стефан фон Дассель надеется вернуться на работу позже на этой неделе.

В настоящее время в районе Митте зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Берлине.

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