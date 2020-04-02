Немецкий политик специально заразился коронавирусом: причина удивляет

Мэр одного из районов Берлина Стефан фон Дассель утверждает, что он намеренно заразился коронавирусом. Причина? Как утверждает местный политик, он хотел стать стойким к вирусу, однако ВВ также есть и другая причина.
В радиоинтервью политик "Зеленых" объяснил, как он заразился. "Я почти специально заразился, чтобы сделать себя неуязвимым и не заражать других людей позже".
Также мэр округа Митте хотел сопровождать свою спутницу жизни в карантине, которая была заражена коронавирусом в Швейцарии.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AFP.
53-летний фон Дассель признал, что болезнь была "более серьезной", чем он ожидал. Он думал, что справится с этим за два дня и легко сможет ее побороть. "Я был действительно болел в течение двух недель. Я не думал, что это может быть так сложно", - сказал мэр района Барлина.
Стефан фон Дассель надеется вернуться на работу позже на этой неделе.
В настоящее время в районе Митте зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Берлине.
Ранее мы сообщали, что коронавирус продолжает убивать знаменитостей: умер музикант, трехкратный обладатель Эмми.