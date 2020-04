Путин поменял режим работы: что изменил российский президент

"Президент Володимир Путін запропонував внести до Конституції поправку, яка забороняє одностатеві шлюби. Як припускають політичні аналітики, це є спробою підвищити явку виборців на конституційний референдум, який може утримати його при владі, але до сих пір викликав у росіян мало ентузіазму", - передає The New York Times, додаючи, що на невеликій ентузіазм росіян щодо запланованого на наступний місяць референдуму вказували опитування громадської думки.

"Як повідомила в п'ятницю газета The Washington Post, американські чиновники проінформували Берні Сандерса про те, що Росія намагається збільшити його шанси на праймеріз в Демократичній партії, як вона це зробила в 2016 році. Неважко уявити собі мотиви, які рухають Володимиром Путіним", - пише оглядач The New York Times Мішель Голдберг.