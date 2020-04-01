Путин поменял режим работы: что изменил российский президент

Сегодня, первого апреля, Путин в режиме телеконференции переговорит с министрами по поводу вопроса развития агропромышленного комплекса в стране.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на РБК.

"Все увидят, что он работает удаленно. Все видели,В как он удаленно участвует в саммите "двадцатки", - рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что Владимир Путин должен продемонстрировать всем россиянам, что он также находится дома и придерживается режима карантина, как и все остальные граждане России.

"Он обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные", - добавил Песков о главе российского государства.

Также Песков рассказала, что все, кто контактировал с главным врачом больницы в Коммунарке проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, в том числе мэр Сергей Собянин и сам Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что президент России принял решение отправить всех россиян в оплачиваемый отпуск до пятого апреля.