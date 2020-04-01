14:49 01.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100244185:labazovych

Путин поменял режим работы: что изменил российский президент

Президент России Владимир Путин сменил свой обычный распорядок дня и теперь будет работать дистанционно. Именно в таком формате он будет общаться с министрами.

Путин поменял режим работы: что изменил российский президент

Сегодня, первого апреля, Путин в режиме телеконференции переговорит с министрами по поводу вопроса развития агропромышленного комплекса в стране.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на РБК.

"Все увидят, что он работает удаленно. Все видели,В как он удаленно участвует в саммите "двадцатки", - рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также Песков отметил, что Владимир Путин должен продемонстрировать всем россиянам, что он также находится дома и придерживается режима карантина, как и все остальные граждане России.

"Он обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные", - добавил Песков о главе российского государства.

Также Песков рассказала, что все, кто контактировал с главным врачом больницы в Коммунарке проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, в том числе мэр Сергей Собянин и сам Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что президент России принял решение отправить всех россиян в оплачиваемый отпуск до пятого апреля.


Поделиться

Читайте также:

  • "В России по-прежнему официально насчитывается лишь несколько заболевших коронавирусом. Властям тяжело дается реализация жестких мер и они подают двусмысленные сигналы. Это открывает дорогу произволу", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

  • Европейский союз может расширить санкции против Российской Федерации. Санкциям могут быть подвергнуты структуры, связанные  с преступлениями в киберпространстве.

  • "Президент Володимир Путін запропонував внести до Конституції поправку, яка забороняє одностатеві шлюби. Як припускають політичні аналітики, це є спробою підвищити явку виборців на конституційний референдум, який може утримати його при владі, але до сих пір викликав у росіян мало ентузіазму", - передає The New York Times, додаючи, що на невеликій ентузіазм росіян щодо запланованого на наступний місяць референдуму вказували опитування громадської думки.

  • У Верховній Раді відзначають, що членів фракції "Опозиційна платформа - За життя" не уповноважували вести переговори в Росії від імені українського парламенту і відрядження їм не оформляли. Про це повідомляє прес-служба парламенту в середу, 11 березня.

  • "Як повідомила в п'ятницю газета The Washington Post, американські чиновники проінформували Берні Сандерса про те, що Росія намагається збільшити його шанси на праймеріз в Демократичній партії, як вона це зробила в 2016 році. Неважко уявити собі мотиви, які рухають Володимиром Путіним", - пише оглядач The New York Times Мішель Голдберг.

  • Туреччина буде готова вжити односторонні дії в Ідлібі в Сирії. Якщо Росія не буде дотримуватися власні зобов'язання щодо цієї регіональної проблеми Туреччина готова до односторонніх дії.
 
Sony предоставила крутую распродажу в PSN: много игр для PS4 Стало известно, когда Усик может вернуться в ринг Куда пойдут деньги от МВФ: на что потратит Украина 4 млрд долларов Гарри и Меган официально покинули британскую королевскую семью: какие привилегии у них остались
Проишествия
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь
  • 12:04 Число погибших из-за обрушения отеля в Китае резко увеличилось
  • 11:59 Под Черниговом легковушка утонула в Десне, водитель погиб
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив