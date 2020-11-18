На "ЛЖД" поставляли бракованные российские запчасти

По данным СБУ, механизм поставки запчастей был организован при содействии должностных лиц регионального филиала УЗ.

Стало известно, что он действовал на протяжении двух последних лет. Некоторые из поставленных запчастей были и вовсе непригодны для использования.

"Своими действиями фигуранты не только нанесли значительных экономических убытков "Укрзализныци", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - подчеркнули в СБУ.

В СБУ выразили мнения, что таким образом могла проходить и финансирование террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Правоохранителями было возбуждено дело по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отменил приговор в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области, которая ушла в отставку, Надежды Посунся, и обвинялась в умышленном непредставлении е-деклараций.