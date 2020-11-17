15:48 17.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Мародерство в ВСУ: военные строят укрепления из домов мирных жителей

Украинские военные, по данным Народной милиции ДНР, разбирают дома жителей оккупированных территорий, которые были покинуты ими, и строят новые укрепления. Об этом пишет УРА-Информ, со ссылкой на ДАН.

Мародерство в ВСУ: военные строят укрепления из домов мирных жителей

Как утверждают в НМД украинские воины в поселке Новотроицкое под Волновахой несколько домов, которые покинули жители, на стройматериалы.

"Для оборудования позиций и утепления блиндажей боевики мотопехотного батальона 53-й бригады разобрали на строительные материалы пять домов жителей населенного пункта Новотроицкое, покинувших зону ООС", - отметили в Народной милиции ДНР.

Также по данным разведки, один из домовлодельцев вернулся, и обнаружил, что на его месте нет вещей, которые были ним оставлены. Он обратился к военным властям Украины в надежде востановить свое жилище.

Мужчина получил отказ, военные объяснили это тем, что его дому нанесен ущерб, который не связан с боевыми действиями.

Как сообщалось ранее, 12 ноября на временно оккупированных территориях Донецка и Луганска было зафиксировано четыре обстрела пророссийскими боевиками, с начала текущих суток прозвучал еще один выстрел.


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