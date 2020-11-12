Сбитый украинский боинг: подозреваемым грозит всего 3 года тюрьмы за 176 погибших

"Вы можете представить себе, что максимальное наказание за убийство 176 гражданских лиц с применением военной техники, полное разрушения пассажирского самолета и причинение, таким образом, миллионных убытков авиакомпании и иностранному государству, составляет всего три года тюрьмы?" – отметил он.

Также чиновник добавил, что власти Ирана неоднократно говорили о строгости и справедливости наказания. При этом, Мамедов не слышал, чтобы кто-то из военного руководства Ирана нес ответственность за погибших людей.

Он также добавил, что Тегеран "категорически не приемлет" украинскую квалификацию, и неоднократно говорил, что это очень серьезное обвинение. Ранее Иран уже утаивал информацию о шести подозреваемых и украинские следователи не допрашивали их.

"Без ответов на наши вопросы для установления всех деталей происшествия, мы не имеем права по закону исключать возможный характер совершения умышленного преступления в данном случае. Для другой квалификации нужны веские основания и факты", – добавил он.

Ранее стало известно, что самолет Международных авиалиний Украины был сбит двумя ракетами Tor-M1 класса "земля-воздух" малого радиуса действия.