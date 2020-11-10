16:10 10.11.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247515:Nataly

Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка

В Днепре сотрудники правоохранительных органов пробуют установить личность мужчины, который на пешеходном переходе вынул из кармана пистолет и начал стрелять в сторону транспортного средства, который проезжал мимо. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на местный Telegram-канал.

Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка

В Днепре обычный прохоший, который переходил дорогу по пешеходному переходу открыл стрельбу по автомобилю, который проехал пешеходный переход и не остановился, чтоб пропустить гражданина.

Также пресс-секретарь Днепровского отдела полиции Алина Стадник уточнила, что по факту инцидента не поступало сообщение в полицию, пострадавших нет.

"Сейчас указанная информация зарегистрирована в Журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Полицейские работают над тем, чтобы установить личность мужчины, действия которого зафиксированы на указанном видео. Продолжается проверка", - отметила Алина Стадник.

Такие действия неизвестношо предварительно стоит квалифицировать по статье 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Как стало известно ранее, в украинской столице вновь произошло страшное ЧП. Молодой парень, которому 18 лет от роду выпал из шестого этажа и чудом остался жив.


Поделиться

Читайте также:
 
Рейтинг Зеленского продолжает падать: но он все равно лидер президентской гонки Уникальный летающий костюм от BMW позволит людям летать (ВИДЕО) Продлеваем жизнь штампам и нумераторам с помощью штемпельных красок Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
Проишествия
  • 16:10 Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка
  • 13:44 Россия отправила в Карабах "миротворцев", которые "захватили" Крым и воевали на Донбассе
  • 10:27 "Беларусь-ядерная держава": произошла авария на первой в стране АЭС открытой Лукашенко
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив