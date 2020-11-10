Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка

В Днепре сотрудники правоохранительных органов пробуют установить личность мужчины, который на пешеходном переходе вынул из кармана пистолет и начал стрелять в сторону транспортного средства, который проезжал мимо. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на местный Telegram-канал.
В Днепре обычный прохоший, который переходил дорогу по пешеходному переходу открыл стрельбу по автомобилю, который проехал пешеходный переход и не остановился, чтоб пропустить гражданина.
Также пресс-секретарь Днепровского отдела полиции Алина Стадник уточнила, что по факту инцидента не поступало сообщение в полицию, пострадавших нет.
"Сейчас указанная информация зарегистрирована в Журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Полицейские работают над тем, чтобы установить личность мужчины, действия которого зафиксированы на указанном видео. Продолжается проверка", - отметила Алина Стадник.
Такие действия неизвестношо предварительно стоит квалифицировать по статье 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
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