Обстрел авто в Днепре: полиция ищет стрелка

В Днепре обычный прохоший, который переходил дорогу по пешеходному переходу открыл стрельбу по автомобилю, который проехал пешеходный переход и не остановился, чтоб пропустить гражданина.

Также пресс-секретарь Днепровского отдела полиции Алина Стадник уточнила, что по факту инцидента не поступало сообщение в полицию, пострадавших нет.

"Сейчас указанная информация зарегистрирована в Журнале единого учета Днепровского отдела полиции. Полицейские работают над тем, чтобы установить личность мужчины, действия которого зафиксированы на указанном видео. Продолжается проверка", - отметила Алина Стадник.

Такие действия неизвестношо предварительно стоит квалифицировать по статье 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

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