18:22 04.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных

Сотрудники правоохранительных органов Лос-Анджелеса задержала 40 граждан США, которые ранее отказались покинуть район по требованию полицейских. Жители города заблокировали железнодорожные пути. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление замначальника полиции Лос-Анджелеса Вито Палаццоло.

Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных

"Они бегали по центру города и создавали проблемы. Мы дали возможность разойтись, а они предпочли остаться, поэтому мы приняли решение их арестовать" - отметили в полиции.

Также в числе задержанных были и граждане, которые стояли на пероне в ожидании поезда. Некоторые задержанные не имеют отношения к протестам, пишут комментаторы.

"Вы арестовали юристов, журналистов и случайных прохожих", - пишут люди под постом.

Как сообщалось ранее, в ;ключевых американских штатах еще не закончили подсчет голосов избирателей. В Висконсине отметили, что сегодня не успеют дать результаты подсчета голосов. Мичиган отметил, что им нужно время до пятницы, чтоб подсчитать все голоса. В ближайшее время не стоит ждать результатов и от Пенсильвании.


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