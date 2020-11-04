Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"

Известно, что митингующие уже перешли к достаточно активным действиям. События начали так разворачиваться из-за того, что украинские нардепы не рассмотрели на сегодняшнем заседании законопроект №3704. Народные избранники даже не внесли этот вопрос на расмотр о включении в повестку дня.

Все началось с того, что активисты общественной организации "Авто Евро Сила" начали поджигать дымовые шашки, также активисты использовали дудки, для привлечения к себе внимание. Люди напрямую обращались к народным избранникам и пытались донести необходимость принятия данного законопроекта. Даже несмотря на все действия, которые были предприняты активистами, вопрос так и не решился. Люди, которые вышли на акцию протеста в поддержку законопроекта о "евробляхах" полностью перекрыли движение на улице Грушевского.

Стоит отметить, что глава организации "АЕС" Олег Ярошевич отметил, что активисты планируют бессрочную акцию протеста, пока их голоса не будут услышаны и законопроект не будет принят. Глава организации призвал украинцев присоединиться к акции.

Стоит отметить, что после таких действий на 18:00 назначено внеочередное заседание украинской ВР, на котором будет рассматриваться вопрос относительно штрафов за эксплуатацию нерастаможенных транспортных средств.

Как сообщалось ранее, польские власти приняли решение о том, чтоб отложить исполнение решения КСП о запрете абортов в стране. Решение должно было вступить в силу уже второго ноября, однако оно до сих пор было неопубликовано.