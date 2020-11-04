18:48 04.11.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"

Уже вторые сутки подряд под стенам Верховной Рады Украины проходит митинг владельцев транспортных средств на иностранной регистрации. Граждане страны требуют от правительства принятия закона о доступной растаможке автомобилей. Изначально акция планировалась как мирная, но вскоре вышла из под контроля. Об этом сообщает УРА-Информ.

Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о

Известно, что митингующие уже перешли к достаточно активным действиям. События начали так разворачиваться из-за того, что украинские нардепы не рассмотрели на сегодняшнем заседании законопроект №3704. Народные избранники даже не внесли этот вопрос на расмотр о включении в повестку дня.

Все началось с того, что активисты общественной организации "Авто Евро Сила" начали поджигать дымовые шашки, также активисты использовали дудки, для привлечения к себе внимание. Люди напрямую обращались к народным избранникам и пытались донести необходимость принятия данного законопроекта. Даже несмотря на все действия, которые были предприняты активистами, вопрос так и не решился. Люди, которые вышли на акцию протеста в поддержку законопроекта о "евробляхах" полностью перекрыли движение на улице Грушевского.

Стоит отметить, что глава организации "АЕС" Олег Ярошевич отметил, что активисты планируют бессрочную акцию протеста, пока их голоса не будут услышаны и законопроект не будет принят. Глава организации призвал украинцев присоединиться к акции.

Стоит отметить, что после таких действий на 18:00 назначено внеочередное заседание украинской ВР, на котором будет рассматриваться вопрос относительно штрафов за эксплуатацию нерастаможенных транспортных средств.

Как сообщалось ранее, польские власти приняли решение о том, чтоб отложить исполнение решения КСП о запрете абортов в стране. Решение должно было вступить в силу уже второго ноября, однако оно до сих пор было неопубликовано.


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  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
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