В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми

В ведомстве отметили, что за пять лет действия группировки были завербованы более 200 украинцев

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов Украины разоблачили пять участников транснациональной организованной группы, которая занималась торговлей людьми. Фигурантами по данному делу являются жители Одесской области и АР Крым. Граждане, начиная с 2015 года, вербовали жителей украинского государства и перемещали их в Республику Турции. Там передавали местным сообщникам. Стоит отметить, что на протяжении пяти лет было завербовано около 200 украинских граждан.

В полиции установили, что за одного проданного украинца преступники получали около трех тысяч долларов США.

Украинцев, которые были завербованы, вовлекали в преступную деятельность, связанную с контрабандой мигрантов. Украинцы должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европы.

В полиции добавили, что уже пяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 149 и ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а именно - торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как стало известно ранее, 31 октября в суд было направлено обвинение 58-летнего гражданина Украины, который проживает в Попельнянском районе и был обвинен в убийстве семерых человек и покушения на убийство еще одного гражданина, которые принимали участие в боевых действия на Донбассе.