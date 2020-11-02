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2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар

На Филиппинах из-за тайфуна под названием Гони скончалось по официальным данным уже 16 человек, а пострадали в результате непогоды почти два миллиона жителей. Об этом УРА-Информ со ссылкой на Rappler.

2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар

"Из 16 погибших 10 были из Албая и 6 из Катандуанеса. Агентство сообщило, что в муниципалитете Гинобатан в Албае пропали без вести 3 человека", - сказано в сообщении.

Также стоит отметить, что в 12 регионах пострадало около двух миллионов людей.

Известно и о том, что более 300 домов были погребены под вулканическим пеплом и грязевыми потоками из вулкана Майон.

Как сообщалось ранее, по данным международных геологических служб, в пятницу (30 октября) в Эгейском море произошло сильное землетрясение магнитудой от 6,6 до 7 баллов в Эгейском море, которое ощущалось на западе Турции и Греции. В Турции власти сообщают о четырех погибших и 120 раненых.


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