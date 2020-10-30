Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)

Водитель иномарки на большой скорости врезался в остановку, на которой в тот момент пребывало много людей. По предварительной информации мужчина на справился с управлением.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Полиции Киева.

Отмечается, что авария произошла приблизительно около 16:00. На месте на данный момент работают, врачи, патрульные и следователи. На данный момент известно, что водитель на автомобиле Land Rover наехал на ограничительные конусы возле перекрестка Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик. После этого он выехал на Майдан Независимости и дальше врезался в остановку, где было полной людей. Автомобиль остановился только после того, как он врезался в автомобили, которые стояли в пробке.

Полиция проверяет, был ли водитель пьян. Отмечается, что за рулем Land Rover был 66-летний мужчина.

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