Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"

"Во время пролёта над нашими позициями ударный БЛА украинских карателей был подбит огнём из стрелкового оружия. Однако во время падения беспилотник успел совершить сброс взрывного устройства на позиции наших защитников", - отметили в пресс-службе ДНР.

Также, по данным ведомства, украинский беспилотник держал свой путь в район, где работали сотрудники МЧС ДНР. Они занимались разминированием неразорвавшейся мины калибра 82 мм, которая ранее была выпущена с позиций 53-й бригады ВСУ.

Также отмечается, что за прошедшие сутки военные украинские формирования выпустили две мины калибра 82 мм на юге ДНР.

Как стало известно ранее, так называемая организация "Союз Добровольцев" Донбасса, которая считается считается незаконно вооруженным формированием, собирает "кадры" на территории временно неподконтрольной Украине Луганщины для войны в Нагорном Карабахе.