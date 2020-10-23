Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

Российскому актеру Михаилу Ефремову, который замешан в скандальном смертельном ДТП, сократили срок пребывания за решеткой на полгода. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК.
Стоит отметить, что ранее суд вынес приговор о восьми годах пребывания артиста за решеткой.
Следовательно, теперь Ефремов за смертельное ДТП проведет в колонии семь с половиной лет.
Решение о заключении актера приняла коллегия судей под руководством судьи Любови Ишмуратовой.
Судом частично была удовлетворена апелляция Ефремова и его защитников, которая была подана ранее.
Как сообщалось ранее, в Пресненском суде столицы РФ после перерыва, который длился несколько суток, продолжается слушание судебного процесса по смертельному ДТП с участием российского знаменитого актера Михаила Ефремова.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг