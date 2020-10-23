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Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали 21-летнего хулигана, который осквернил аллею Небесной сотни в Киеве, справляя там нужду. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни

"По подозрению в совершении хулиганских действий на аллее героев Небесной сотни полицейские задержали 21-летнего студента" - отметили в ведомстве.

Задержанным оказался студент одного из высших учебных заведений украинской столицы. Парень учится на третьем курсе.

В текущий момент с парнем проводят следственные действия. Свой поступок подозреваемый объясняет тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что правоохранителями уже было открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК из-за неизвестного, который справил помочился на аллее Героев.

Украинским законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа 1000-2000 (17-34 тыс. грн) необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Как стало известно ранее, 21 октября, семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, предстанут перед французским судом по делу об убийстве в пятницу учителя истории Сэмюэля Пати. Девять человек были освобождены из-под стражи без предъявления обвинений.


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