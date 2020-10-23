12:29 23.10.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247228:Nataly

Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии

Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы Ан-26, который потерпел крушение под Чугугевом, зхавершает свою работу, так как были установлены причины трагедии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью председателя комиссиии Олега Урунскуго для РБК-Украина.

Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии

Также Урунский назвал главные причины страшной авиакатастрофы, которая унесла жизни 26 человек. Были обнаружены системные нарушения организации полетов. Нарушения были обнаружены как в командовании Воздушных сил, так и в бригаде, с которой приключилась авиакатастрофа.

Среди причин, по словам Урунского, имеются ошибки пилотов, а также техническая неисправность самолета, а конкретно - отказ системы предельного регулирования температуры ПРТ-24.

Также глава комиссии отметил, что именно эта неисправность и повлияла в большинстве на печальный и столь трагичный исход полета. Однако, он подчеркнул, что это не должно было привести к крушению самолета, человеческий фактор тоже взял свое. В совокупности всех факторов самолет потерепел крушение.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - добавил вице-премьер-министр.

Как стало известно ранее, украинское правительство анонсировало старт выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом после 15 октября. Выплаты предусмотрены в размере более 1,5 млн грн.


Поделиться

Читайте также:
 
7 517 новых зараженных и 121 смерть: третьи сутки подряд Украина бьет коронавирусный антирекорд Нардеп обвиняет Пальчевского в шпионаже: у политика есть гражданство РФ Путин наконец-то признался, когда уйдет с должности президента РФ: это точно произойдет В Минздраве разработали новые нормы питания в школах: газировка и сосиски теперь не доступны
Проишествия
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив