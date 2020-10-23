Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии

Также Урунский назвал главные причины страшной авиакатастрофы, которая унесла жизни 26 человек. Были обнаружены системные нарушения организации полетов. Нарушения были обнаружены как в командовании Воздушных сил, так и в бригаде, с которой приключилась авиакатастрофа.

Среди причин, по словам Урунского, имеются ошибки пилотов, а также техническая неисправность самолета, а конкретно - отказ системы предельного регулирования температуры ПРТ-24.

Также глава комиссии отметил, что именно эта неисправность и повлияла в большинстве на печальный и столь трагичный исход полета. Однако, он подчеркнул, что это не должно было привести к крушению самолета, человеческий фактор тоже взял свое. В совокупности всех факторов самолет потерепел крушение.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - добавил вице-премьер-министр.

Как стало известно ранее, украинское правительство анонсировало старт выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом после 15 октября. Выплаты предусмотрены в размере более 1,5 млн грн.