Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии

Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы Ан-26, который потерпел крушение под Чугугевом, зхавершает свою работу, так как были установлены причины трагедии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на интервью председателя комиссиии Олега Урунскуго для РБК-Украина.
Также Урунский назвал главные причины страшной авиакатастрофы, которая унесла жизни 26 человек. Были обнаружены системные нарушения организации полетов. Нарушения были обнаружены как в командовании Воздушных сил, так и в бригаде, с которой приключилась авиакатастрофа.
Среди причин, по словам Урунского, имеются ошибки пилотов, а также техническая неисправность самолета, а конкретно - отказ системы предельного регулирования температуры ПРТ-24.
Также глава комиссии отметил, что именно эта неисправность и повлияла в большинстве на печальный и столь трагичный исход полета. Однако, он подчеркнул, что это не должно было привести к крушению самолета, человеческий фактор тоже взял свое. В совокупности всех факторов самолет потерепел крушение.
"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", - добавил вице-премьер-министр.
Как стало известно ранее, украинское правительство анонсировало старт выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом после 15 октября. Выплаты предусмотрены в размере более 1,5 млн грн.
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