Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что Kimsuky такие же атаки были произведены и в Российской Федерации. Хакеры атаковали российские военные организации в сфере производства артиллерийской техники, а также бронетехники.

Воспользовавшись пандемией коронавирусной инфекции, хакеры из КНДР поместили вредоносные ссылки в социальные сети еще весной.

Целью таких пиратских нападений на украинскую и российскую сферу оборон было получение конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний.

Также уточняется, что теперь хакеры из КНДР стали использовать в своих документах, которые являются приманками, данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправила на орбиту еще 60 спутников Starlink. Еще одна миссия запланирована на среду, благодаря которой их число превысит 800. Скоро начнутся публичные интернет-тесты от Илона Маска.