Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко

"Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды:) На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении. Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная" - написала депутат на своей странице.

Она добавила, что доктора разрешили навестить друга нардепу Ахтему Чийгозу, и обнародовала фото.

Ранее Геращенко отмечала, что Владимир Балух вновь начал разговаривать. И врачи планируют переводить его из реанимации в отделение нейрохирургии.

Стоит напомнить, что 8 сентября Балауха нашли сильно избитым и без сознания на Гидропарке в Киеве.

Ранее сообщалось, что военные заводы Украины подверглись атаке группировки хакеров Kimsuky (Velvet Chollima или Black Banshee) родом из Северной Кореи.