12:55 19.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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"Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя

16 октября под Парижем был обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати. Семья Абдуллаха Анзорова, который считаеться виновником убийства просила Польшу предоставить политическое убежище, однако там отказали в ответ на такую просьбу. Вскоре во Франции Анзоровым пошли на встречу и приютили беженцев. Об этом пишет УРА-Информ.

Стоит отметить, что ранее 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров перерезал учителю истории горло. По данным правоохранителей, педагог продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo, где она и была опубликована, во время урока. Ученика возмутило такое поведение преподавателя, он сделал ему замечания и получил предложение выйти из класса, в ответ на что мусульманин перерезал ему горло. Анзоров-младший в ходе перестрелки с полицейскими был убит.

Глава Франции посчитал произошедшее "исламистским терактом" и "нападением на свободу слова".

В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не провоцировать верующих в Париже.

Теперь стало известно, что семья Анзоровых, которая эмигрировала из Российской Федерации, когда сыну Абдуллаху было два года. Изначально беженцы хотели жить в Польше, однако, там им отказали. В свою очередь, беженцев и будущего убийцу приняли с распростертыми объятиями в Париже.

Как сообщалось ранее, в Одессе в гимназии №4 педагог начала кричать на ребенка из-за того, что девочка говорила на украинском языке.


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