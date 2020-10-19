"Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя

Стоит отметить, что ранее 18-летний этнический чеченец Абдуллах Анзоров перерезал учителю истории горло. По данным правоохранителей, педагог продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo, где она и была опубликована, во время урока. Ученика возмутило такое поведение преподавателя, он сделал ему замечания и получил предложение выйти из класса, в ответ на что мусульманин перерезал ему горло. Анзоров-младший в ходе перестрелки с полицейскими был убит.

Глава Франции посчитал произошедшее "исламистским терактом" и "нападением на свободу слова".

В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не провоцировать верующих в Париже.

Теперь стало известно, что семья Анзоровых, которая эмигрировала из Российской Федерации, когда сыну Абдуллаху было два года. Изначально беженцы хотели жить в Польше, однако, там им отказали. В свою очередь, беженцев и будущего убийцу приняли с распростертыми объятиями в Париже.

Как сообщалось ранее, в Одессе в гимназии №4 педагог начала кричать на ребенка из-за того, что девочка говорила на украинском языке.