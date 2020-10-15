"Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17

Чиновник отметил, что в Гаааге очень сожалеют о таком решении РФ.

"Особенно больно родственникам жертв авиакатастрофы", - подчеркнул он.

Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Правительство Нидерландов, по словам Блока, не упустит ни единой возможности разобраться в происшествии и помочь родственникам жертв.

Стоит отметить, что РФ покинула консультативную группу по МН17 утром, 15 октября.

В России причиной такого решения назвали поведение Нидерландов по отношению к РФ в этом деле. В июле Нидерланды подали иск в ЕСПЧ, которое в России восприняли недружественным.

Как сообщалось ранее, Украина будет продолжать настаивать на том, чтобы все политическое верховенство Ирана взяло на себя ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном.