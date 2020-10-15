17:01 15.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок официально подтвердил, что Российская Федерация решила выйти из консультативной группы по переговорам касательно крушения авиасудна МН17. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу чиновника в Твиттере.

Чиновник отметил, что в Гаааге очень сожалеют о таком решении РФ.

"Особенно больно родственникам жертв авиакатастрофы", - подчеркнул он.

Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Правительство Нидерландов, по словам Блока, не упустит ни единой возможности разобраться в происшествии и помочь родственникам жертв.

Стоит отметить, что РФ покинула консультативную группу по МН17 утром, 15 октября.

В России причиной такого решения назвали поведение Нидерландов по отношению к РФ в этом деле. В июле Нидерланды подали иск в ЕСПЧ, которое в России восприняли недружественным.

Как сообщалось ранее, Украина будет продолжать настаивать на том, чтобы все политическое верховенство Ирана взяло на себя ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном.


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