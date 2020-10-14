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Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины

Пророссийские незаконные вооруженные формирования на временно оккупированном Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня на протяжении суток. К счастью, пострадавших среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины

В штабе сообщили, что за минувшие сутки, 13 октября, по линии разграничения украинскими воинами было зарегистрировано нарушения мирных договоренностей. Боевики обстреливали позиции украинских военных шесть раз.

Российские наемники применили ручной противотанковый гранатомет вблизи Зайцево. Также был зафиксирован обстрел из автоматического станкового гранатомета, боевики стреляли около Пески и Орехово.

Боевики открыли огонь и вблизи Хутор Вильный. Тут враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Стоит отметить, что ранений и боевых потерь среди украинских защитников не зафиксировано.

С начала текущих суток режим тишины соблюдается.

Как сообщалось ранее, боевики из незаконной террористической организации "ЛНР" ввели новые, а также дополнительные ограничительные меры на въезд для граждан Украины через линию разграничения в районе контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская".


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