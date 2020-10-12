Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах

На политика планировал совершить нападение неизвестный мужчина в черной неприметной одежде.

Позже Саакашвили написал словам благодарности местным органам правопорядка, которые незамедлительно отреагировали на инцидент

"Спасибо греческой полиции за высокопрофессиональную и адекватную реакцию, предотвращение провокации и безопасность наших соотечественников за рубежом", - написал политик на своей страницу.

Как сообщалось ранее, главы МИД Европейского Союза одобрили предложение, которое поступило со стороны Франции и Германии касательно санкций в отношении чиновников РФ и организаций, которых обвиняют в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", который чуть не убил политика.