Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах

Руководитель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили прокомментировал, а в прошлом - президент Грузии, прокомментировал избиение с заточкой, которое с ним произошло в Афинах. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Facebook политика.
На политика планировал совершить нападение неизвестный мужчина в черной неприметной одежде.
Позже Саакашвили написал словам благодарности местным органам правопорядка, которые незамедлительно отреагировали на инцидент
"Спасибо греческой полиции за высокопрофессиональную и адекватную реакцию, предотвращение провокации и безопасность наших соотечественников за рубежом", - написал политик на своей страницу.
Как сообщалось ранее, главы МИД Европейского Союза одобрили предложение, которое поступило со стороны Франции и Германии касательно санкций в отношении чиновников РФ и организаций, которых обвиняют в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", который чуть не убил политика.
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