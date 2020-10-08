В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы

Заместитель главы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил, что занимающие лидирующие должности в государстве премьер и президент не появлялись на публике с начала протестных акций. В Сети было опубликовано несколько видеообращений главы государства, но место их записи остается неизвестным.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются", - отметил Суваналиев.

Он добавил, что политическая ситуация в государстве по-прежнему класифицируется, как напряженная.

Чиновник добавил. что политпартии все еще не могут договориться, им необходимо сесть за переговорный стол, чтобы не дестабилизировать обстановку внутри страны еще больше.

"Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы этого не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку", - подчеркнул замглавы СБ.

Ранее стало известно, что в ходе протестов на фоне парламентских выборов в Бишкеке - столице Кыргызстана, увечья получили, по меньшей мере, 768 граждан страны.