10:47 01.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246810:Nataly

Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление

В район конфликта на Карабахе идет незаконны переброс сбоевиков из Сирии и Ливии. Об этом заявили в МИД России с призывом международное сообщество принять меры и недопустить вмешательство третьих сторон в конфликт Азербайджана и Армении. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на сайт МИД РФ.

Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление

В России отметили, что к ним поступили сведения о том, что в зону Нагорного Карабаха происходит выброска военнослужащих из таких государства как Сирия и Ливия с целью непосредственного их участия в боевых действиях на территории конфликта.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Кремле сильно обеспокоены такими новостями. По их мнению они ведут к нагнетанию конфликта и несут в себе угрозу для всех стран региона.

В российском МИД призвали руководство стран, которые заинтересованы в недопущении конфликтаВВВ принять соответствующие действенные меры по недопущению использования террористов из других стран и вооруженных наемников. А также Россия немедленно призвала заинтересованные страны вывести незаконные вооруженные формирования с территории боевых действия, которые развернулись между Арменией и Азербайджаном.

Ранее стало известно, Азербайджан не планирует останавливать военную операцию в Нагорном Карабахе до того момента, пока все вооруженные силы Армении не покинут регион.


Поделиться

Читайте также:
 
Педикюр: аппаратный или классический, какой выбрать? "Мы не в СССР": Кравчук обратился к РФ Осенний призыв: сколько юношей заберут в армию В Украине снова более 4000 больных на коронавирус: вторые сутки кряду рекорд
Проишествия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку
  • 12:17 "На полетах экономили": в летном университете рассказали причины крушения АН-26
  • 11:26 Нагорный Карабах: Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив