Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление

В России отметили, что к ним поступили сведения о том, что в зону Нагорного Карабаха происходит выброска военнослужащих из таких государства как Сирия и Ливия с целью непосредственного их участия в боевых действиях на территории конфликта.

Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Кремле сильно обеспокоены такими новостями. По их мнению они ведут к нагнетанию конфликта и несут в себе угрозу для всех стран региона.

В российском МИД призвали руководство стран, которые заинтересованы в недопущении конфликтаВВВ принять соответствующие действенные меры по недопущению использования террористов из других стран и вооруженных наемников. А также Россия немедленно призвала заинтересованные страны вывести незаконные вооруженные формирования с территории боевых действия, которые развернулись между Арменией и Азербайджаном.

Ранее стало известно, Азербайджан не планирует останавливать военную операцию в Нагорном Карабахе до того момента, пока все вооруженные силы Армении не покинут регион.