Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия

Одна из последних фотокарточек в профиле старшего сына семьи Бэкхем вызвала серьезный резонанс в обществе.

На фото Бруклин позирует вместе со своей невестой. На снимке видно, как пара дурачится за столом. Публике, при всей милости фотоснимка не понравилось то, что парень держит девушку за шею, защитников прав женщин это повергло в шок.

Основательница KWRO Дайанна Намми обвинила старшего сына звездной пары в домашнем насилии.

Особенно ситуацию нагнетала основательница женской правозащитной организации KWRO Дайанна Намми. Она обвинила Бруклина в поддержке домашнего насилия.

"Это отвратительно. Я думаю, что никто не должен позволять себе шутить с такими серьезными вещами, - пишет Дайанна Намми. - Мы говорим о реальной жизни, и даже если это шутка, она отвратительна." - написала активистка.

Женщина требует удалить фото с профиля парня и принести публичные извинения. Парню уже 21 год, и он должен понимать, что задевает чувства жертв насилия. Бруклин, по ее мнению, играет со своей невестой как с куклой. Активистка уверена, что и он, и вся его семья должны выступить в СМИ и принести публичные извинения, а новой избраннице парня активистка посоветовала не мирится с такими обстоятельствами и бежать скорее куда глаза глядят.

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