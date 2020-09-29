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Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом

Конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе на днях сильно обострился. Действия Азербайджана вынуждают Армению на союз с непризнанным регионом. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пост в Facebook главы правящей фракции "Мой шаг" парламента Армении Лилит Макунц.

Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом

Речь в посте политика идет о совместных военно-политических проектах Армении с Нагорным Карабахом.

Он отметил, что из-за сложившейся накаленной ситуации в регионе сейчас активно проходят обсуждения все возможные соразмерные действия параллельно.

Ранее Армения называла основные условия для принятия легитимной независимости Нагорного Карабаха. Посол Армения в РФ Вардан Тоганян предупредил, что в случае дальнейшей эскалации вооруженного конфликта Армения вынуждена будет принят жесткие меры.

Ранее стало известно, что 28 сентября, войска Азербайджана развернули широкомасштабное наступление на территории долины Аракса, а также на отдельных участках Матагис-Талиш.


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