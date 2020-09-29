Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом

Речь в посте политика идет о совместных военно-политических проектах Армении с Нагорным Карабахом.

Он отметил, что из-за сложившейся накаленной ситуации в регионе сейчас активно проходят обсуждения все возможные соразмерные действия параллельно.

Ранее Армения называла основные условия для принятия легитимной независимости Нагорного Карабаха. Посол Армения в РФ Вардан Тоганян предупредил, что в случае дальнейшей эскалации вооруженного конфликта Армения вынуждена будет принят жесткие меры.

Ранее стало известно, что 28 сентября, войска Азербайджана развернули широкомасштабное наступление на территории долины Аракса, а также на отдельных участках Матагис-Талиш.