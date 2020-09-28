Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта

У азербайджанских военнослужащих факты о поставке оружия турецкими властями больше не вызывают сомнений, отметил чиновник.

Ованнисян пока что не будет утверждать о присутствии наемников, так как должен быть уверен на 100%, а для этого нужны существенные доказательства. Хотя, он честно признался, что считает, что там присутствую боевики турецкой армии либо наемники.

Ранее Турция призвала Армению незамедлительно остановить агрессию по отношению к Азербайджану. Также в Анкаре пообещали поддержать Баку, если это понадобится.

Сейчас официальный Азербайджан опроверг присутствие наемников из Турции в Нагорном Карабахе, но там выдвинули встречное обвинение. Они заявили, что что на стороне Армении присутствуют наемники из Сирии, и, возможно, стран Ближнего Востока.

Российская Федерация никак не комментировала слухи о том, что в военном конфликте замешаны сирийские наемники.

Ранее сообщалось, что продолжаются боевые действия между силами Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах.